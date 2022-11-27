Гран-при Финляндии. Малинин, Аймо, Кихира, Михара, Губанова, Хендрикс, Гиллес и Пуарье выйдут на лед с показательными номерами
27 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии пройдут показательные выступления.
Гран-при по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
Гран-при Финляндии
Эспоо, Финляндия
Показательные выступления
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первое отделение
1. Линнеа Цедер (Финляндия)
2. Тацуя Цубои (Япония)
3. Янна Юркинен (Финляндия)
4. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
5. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
6. Камден Пулкинен (США)
7. Йенни Сааринен (Финляндия)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Кевин Аймо (Франция)
10. Мана Кавабе (Япония)
11. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
12. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
13. Маделин Скизас (Канада)
14. Helsinki Rockettes (команда по синхронному катанию)
Второе отделение
15. Вальтер Виртанен (Финляндия)
16. Рика Кихира (Япония)
17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
18. Киган Мессинг (Канада)
19. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
20. Анастасия Губанова (Грузия)
21. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
22. Шун Сато (Япония)
23. Луна Хендрикс (Бельгия)
24. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
25. Илья Малинин (США)
26. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
27. Маи Михара (Япония)
28. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Комментарии