Гран-при Финляндии. Малинин, Аймо, Кихира, Михара, Губанова, Хендрикс, Гиллес и Пуарье выйдут на лед с показательными номерами

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27 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии пройдут показательные выступления.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Показательные выступления

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первое отделение

1. Линнеа Цедер (Финляндия)

2. Тацуя Цубои (Япония)

3. Янна Юркинен (Финляндия)

4. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

5. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

6. Камден Пулкинен (США)

7. Йенни Сааринен (Финляндия)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Мана Кавабе (Япония)

11. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)

12. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

13. Маделин Скизас (Канада)

14. Helsinki Rockettes (команда по синхронному катанию)

Второе отделение

15. Вальтер Виртанен (Финляндия)

16. Рика Кихира (Япония)

17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

18. Киган Мессинг (Канада)

19. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

20. Анастасия Губанова (Грузия)

21. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

22. Шун Сато (Япония)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

25. Илья Малинин (США)

26. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

27. Маи Михара (Япония)

28. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

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