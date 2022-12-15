«С точки зрения пластики он как раз как лев». Коляда исполнит роль Храброго Льва в шоу Авербуха «Волшебник страны Оз»

Теги Илья Авербух сборная России чемпионат России пары мужское катание женское катание Михаил Коляда Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Роль Храброго Льва в нашей сказке исполнит Михаил Коляда, сейчас он готовится к чемпионату России. Уговаривать не пришлось, будем по ходу действия прорабатывать.

У нас абсолютный контакт, я знаю характер Миши, ставлю ему программы несколько лет. С точки зрения пластики он как раз как лев.

Парных элементов у него пока нет, но, если есть такой запрос, все может быть, Женю [Медведеву] поднимет», – сказал Авербух.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные