«С точки зрения пластики он как раз как лев». Коляда исполнит роль Храброго Льва в шоу Авербуха «Волшебник страны Оз»

Российский фигурист Михаил Коляда выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Роль Храброго Льва в нашей сказке исполнит Михаил Коляда, сейчас он готовится к чемпионату России. Уговаривать не пришлось, будем по ходу действия прорабатывать.

У нас абсолютный контакт, я знаю характер Миши, ставлю ему программы несколько лет. С точки зрения пластики он как раз как лев.

Парных элементов у него пока нет, но, если есть такой запрос, все может быть, Женю [Медведеву] поднимет», – сказал Авербух.