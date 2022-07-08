8 июля в Сочи стартует серия ледовых шоу Ильи Авербуха: там выступят Щербакова, Медведева, Кондратюк, Тарасова и Морозов

С 8 июля по 7 августа в Сочи пройдет серия ледовых серия ледовых шоу хореографа Ильи Авербуха – «Чемпионы на льду».

В июле в шоу выступят олимпийские чемпионы Пекина-2022 Анна Щербакова и Марк Кондратюк, а также , , и Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, и , Оксана Домнина, Роман Костомаров, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Шоу будет проходить в ЛДС «Айсберг» в Олимпийском парке.

Начало спектаклей – 19:00 по московскому времени.

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