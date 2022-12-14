Татьяна Тарасова: «Рада, что сегодня наградили Анечку Щербакову, потому что женские победы – это особенные победы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила с речью на церемонии награждения Национальной спортивной премии.

Тарасова стала лауреатом премии в номинации «Эпоха в спорте».

«Для того, чтобы было хорошее настроение, надо всегда в конце давать фигурное катание. Это музыка, это танец, это такие красивые ребята наши.

Спасибо вам большое за оказанную честь. Я так рада, что сегодня наградили Анечку (Щербакову). Очень рада, потому что женские победы – это особенные победы. Потому что весь мир занимается, девочки занимаются, приходят в три года и занимаются по всему миру. Их очень много, и вот из этого миллиона девочек Анечка – самая лучшая. Спасибо тебе, Анечка.

Знаете, я хочу сказать спасибо федерации фигурного катания, как ни странно. Я обычно всегда по-другому говорю. Но у нас подобрался очень хороший коллектив там – какой-то понимающий, знающий. И, к сожалению, с нами нет Саши Горшкова. Спасибо вам за то, что сегодня вы его вспомнили. Мы будем помнить его всю жизнь, потому что знали его с самого детства.

Спасибо вам огромное, люблю, целую. Будем стараться. Мы побеждали, побеждаем и, я думаю, будем побеждать.

Тренеры, спасибо вам большое, потому что помните: все идет от тренера. Тренер взял, тренер увидел, тренер сделал все и передал другому тренеру или сам мучается», – сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Эпоха в спорте»