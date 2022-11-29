Татьяна Тарасова: «Щербакова имеет право пропустить год. Аня сама решит, объясняться или нет»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась о том, что олимпийская чемпионка пропустит чемпионат России в Красноярске.

– Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России. Нормально ли это для члена сборной России?

– А что здесь такого, почему нет? Она работала у , теперь будет – у . Она имеет право пропустить год.

– Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки?

– Это вопрос к тренеру Анны – Этери Георгиевне (Тутберидзе). Я не могу ответить за них.

– Должна ли как-то Анна объясниться перед болельщиками, которые ждали ее на чемпионате России?

– Считаю, что Аня сама решит: объясняться или нет. Это ее выбор и ее решение, – сказала Тарасова.

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир