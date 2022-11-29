Татьяна Тарасова: «Щербакова имеет право пропустить год. Аня сама решит, объясняться или нет»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит чемпионат России в Красноярске.

– Щербакова выступит в шоу Навки вместо чемпионата России. Нормально ли это для члена сборной России?  

– А что здесь такого, почему нет? Она работала у Ильи Авербуха, теперь будет – у Татьяны Навки. Она имеет право пропустить год.

– Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки?  

– Это вопрос к тренеру Анны – Этери Георгиевне (Тутберидзе). Я не могу ответить за них.

– Должна ли как-то Анна объясниться перед болельщиками, которые ждали ее на чемпионате России? 

– Считаю, что Аня сама решит: объясняться или нет. Это ее выбор и ее решение, – сказала Тарасова.

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир

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