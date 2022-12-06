Тарасова о Щербаковой в ролике ISU: «За Анну мы рады. Но я не понимаю, почему в этом ролике одна она? У нас что, больше чемпионов нет?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Международный союз конькобежцев включил (ISU) Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards.

«У ISU, с одной стороны, не было выбора: – олимпийская чемпионка, Россия – фигурнокатательная держава, без нас ничего не происходит на протяжении последних десятилетий, причем в разных видах.

Мы всегда в призах, всегда выигрываем. И за Анну мы рады.

С другой стороны, я не понимаю, почему в этом ролике одна Анна? У нас что, больше лидеров, чемпионов нет? Ни в парном катании, ни в танцах?» – сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards