Тарасова о Щербаковой в ролике ISU: «За Анну мы рады. Но я не понимаю, почему в этом ролике одна она? У нас что, больше чемпионов нет?»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Международный союз конькобежцев включил (ISU) Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards.
«У ISU, с одной стороны, не было выбора: Анна Щербакова – олимпийская чемпионка, Россия – фигурнокатательная держава, без нас ничего не происходит на протяжении последних десятилетий, причем в разных видах.
Мы всегда в призах, всегда выигрываем. И за Анну мы рады.
С другой стороны, я не понимаю, почему в этом ролике одна Анна? У нас что, больше лидеров, чемпионов нет? Ни в парном катании, ни в танцах?» – сказала Тарасова.
Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards
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