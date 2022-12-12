Татьяна Тарасова: «Номинация Щербаковой на премию ISU – это совершенно заслуженно. Думаю, есть шанс побороться за победу»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новость о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова номинирована на премию Международного союза конькобежцев (ISU).

Сообщалось, что Щербакова будет представлена в категории «Самый ценный фигурист». ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.

«Номинация Щербаковой на эту премию – это совершенно заслуженно», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Единственный представитель из России? Я рада, что Щербакову включили. Думаю, есть шанс побороться за победу в номинации. Конкуренция будет высокая.

Будем надеяться! Все люди достойные, много лет ходят в чемпионах. Они продвигают свой вид», – сказала Тарасова «СЭ».

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