Татьяна Тарасова: «Номинация Щербаковой на премию ISU – это совершенно заслуженно. Думаю, есть шанс побороться за победу»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новость о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова номинирована на премию Международного союза конькобежцев (ISU).

Сообщалось, что Щербакова будет представлена в категории «Самый ценный фигурист». ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.

«Номинация Щербаковой на эту премию – это совершенно заслуженно», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

«Единственный представитель из России? Я рада, что Щербакову включили. Думаю, есть шанс побороться за победу в номинации. Конкуренция будет высокая.

Будем надеяться! Все люди достойные, много лет ходят в чемпионах. Они продвигают свой вид», – сказала Тарасова «СЭ».