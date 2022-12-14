Роднина о санкциях Верховной Рады: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.

«Не надо реагировать на санкционный список! Не стоит беспокоиться за наших спортсменов. Все в порядке. Даже в голову не берите.

Про Верховную Раду могу сказать только одно: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!» – сказала Роднина.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России