Роднина о санкциях Верховной Рады: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало»

Теги Ирина Роднина Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.

«Не надо реагировать на санкционный список! Не стоит беспокоиться за наших спортсменов. Все в порядке. Даже в голову не берите.

Про Верховную Раду могу сказать только одно: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!» – сказала Роднина.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России

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