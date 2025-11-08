Алексей Ягудин: «Я верил в Коляду – и было обидно, когда ожидания не выливались в чистый прокат»

Алексей Ягудин: многие считают, будто мы с Колядой друг друга недолюбливали.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о взаимоотношениях с Михаилом Колядой .

Сейчас оба экс-фигуриста работают комментаторами на Первом канале.

– Кстати, про Коляду. У вас с ним прям химия, хотя это многих удивляет – когда он выступал, ты не стеснялся его прибить. У него могли быть обиды.

– Многие считают, будто мы друг друга недолюбливали. Вот как ты говоришь – я что-то сказал, а Мишке не понравилось.

Но у нас все время были нормальные отношения! Мы общались хорошо. Просто никто не знает, а мы не сообщали.

А почему я так говорил – да потому что верил, хотел и чего-то ждал. Если бы мне было наплевать на него, я бы молчал – просто пофиг. Но Мишка – мегаталантливый. Вот я пару дней назад сказал: есть люди, которые прыгают, есть, которые катаются, и только единицы могут совместить. Он из тех, кто совмещал. Поэтому я верил в него – и было обидно, когда ожидания не выливались в чистый прокат. Но! Понимаю, что мои ожидания – мои проблемы.

А человеческие отношения у нас никогда не рушились. И мне очень приятно и интересно с ним дискутировать сейчас. Например, мне кажется, что современная система оценивания фигуристов разрушает тот театр, который мы наблюдали 25 лет назад. Все под гребенку делают одно и то же. А вот у Миши другое мнение. Он считает, что сужение рамок толкает придумывать что-то новое. И вот в этом нормальном человеческом общении рождаются интересные мысли, – отметил Ягудин.

