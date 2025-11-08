Алексей Ягудин: «По-человечески надо поддерживать Петросян, но не делать вид, что все ее выступления идеальные»

Ягудин: надо поддерживать Петросян, но не делать вид, что выступления идеальные.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлениях Аделии Петросян в этом сезоне.

– Аделия Петросян едет на Олимпиаду. На нее столько всего навалилось, надо бы поддерживать. Но нужно ли говорить честно, если в программе она что-то не доделывает?

– А я и сказал. Описал и ситуацию, в которой Аделия находится на данный момент, и тот прокат, который она показала. Все было честно.

Мы все можем надеть розовые очки, но жизнь-то заставит их снять.

Поэтому надо признавать, что она старается, что идут различные изменения, что на ней колоссальный стресс, что на внутренних турнирах нет того адреналина, который выделяется на международных.

И абсолютно объяснимо, что такие мощные колебания бьют по ногам, по психике. Так что по-человечески надо поддерживать Петросян, но не делать при этом вид, что все ее выступления идеальные, – сказал Ягудин.

Петросян нужно только поддерживать или честно указывать на ошибки? Разговор с Ягудиным