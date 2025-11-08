Вайцеховская о Шибутани: «Надо нарабатывать вторую оценку, но у меня возникает сомнение в том, что два месяца до американского чемпионата — достаточное время»

Вайцеховская высказалась о возвращении Майи и Алекса Шибутани в спорт.

Журналист Елена Вайцеховская не уверена, что фигуристам Майе и Алексу Шибутани хватит времени до чемпионата США, чтобы улучшить оценку за компоненты.

Сегодня Шибутани, вернувшиеся в спорт после семилетней паузы, стали шестыми на этапе Гран-при в Японии.

«На японском Гран-при ISU завершился танцевальный турнир, примечательный прежде всего тем, что на лед после семилетнего перерыва вернулись бронзовые призеры Игр в Пхенчхане Майя и Алекс Шибутани. Цель понятна — олимпийский командный турнир, который Америка должна выиграть в Милане примерно с той же вероятностью, что Россия — в 2014-м в Сочи.

Когда фигуристы только объявили о том, что возвращаются, их тренер Марина Зуева (она сейчас работает с парой вместе с Массимо Скали) сказала: мол, есть чем удивлять, есть чем превосходить соперников — постановками, скоростью, исполнением элементов.

Отчасти да, соглашусь. Тем более что в знаменитой монреальской академии сейчас не то чтобы застой, но некая стагнация действительно наблюдается.

Но сейчас Шибутани лишь шестые. И третьи из американских дуэтов.

В принципе все сопоставимо: сложность, качество. Надо нарабатывать вторую оценку, но здесь у меня возникает большое сомнение в том, что два месяца, которые остались до американского чемпионата — достаточное время. Танцы — не парное катание, сложностью там никого всерьез не прибьешь, а в плане качества судьи, как известно, оценивают не само катание, а свое впечатление о нем. И вот этим самым последним впечатлением в отношении Шибутани, боюсь, будет прокат в Осаке.

Не самое большое подспорье, прямо скажем», – написала Вайцеховская.