Ягудин хотел бы комментировать Олимпиаду с Тарасовой: «Она чудо-кладезь не только знаний, но и острых словечек!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин хотел бы поработать комментатором с Татьяной Тарасовой на Олимпиаде-2026.

– Многие на телике стараются сглаживать углы во всем. И это касается любого выступления наших спортсменов.

– Но все-таки есть те, кто говорил. Та же Татьяна Анатольевна. 

Да, поскольку я сам из той же кухни, нужно все делать точно. И если выдавать критику, то аргументировано. Не просто «вот эта мне понравилась, вот эта не очень». Надо оперировать фактами, чтобы вопросов не было.

– А было такое, что косячит любимчик – и ты закрываешь глаза?

– У меня только один любимчик – Татьяна Ивановна Тотьмянина! 

– И раз уж ты вспоминал Тарасову. А прокомментировать с ней было бы интересно?

– Опыт был.

– Вот сейчас Олимпиада в Милане – и тебе предлагают поработать в паре с ней?

– Ну, конечно, да! Она чудо-кладезь не только знаний, но и острых словечек! В комментировании важно быть профессиональным, дерзким, но аргументированным, не переходить в унижения. Главное всегда – оставаться людьми. Татьяна Анатольевна все это умеет, – сказал Ягудин.

Петросян нужно только поддерживать или честно указывать на ошибки? Разговор с Ягудиным

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
