Ирина Роднина: «Вероятность, что Россия выступит на Олимпиаде-2024, все еще есть. Опускать руки точно нельзя»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что Россию могут допустить к Играм-2024 в .

«Вероятность, что Россия выступит на Олимпиаде-2024, все еще есть. Нельзя сказать, что это уже невозможно, ничего еще не решено. Нашим спортсменам нужно готовиться и настраиваться на то, что мы выступим.

Ситуация может сложиться как угодно – сейчас некоторые федерации заявляют о необходимости допуска россиян, но без флага и гимна. Такие требования непонятны.

Со временем, возможно, и этих условий не будет, потому что они не имеют основания. Опускать руки точно нельзя», – сказала Роднина.