Софья Великая: «Тренировочный процесс не останавливается, мы до последнего верим, что будем участвовать в Олимпиаде»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая оценила призыв главы Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс допустить россиян к Играм-2024 в Париже.

«Положительно отнеслась к этому заявлению, но не могу сказать, что оно меня сильно обнадежило.

Сейчас едва ли не каждую секунду появляются какие-то новости, нет никакой стабильности и определенности, поэтому я буду спокойна только тогда, когда будет реальный результат.

Для фехтования это возможность участвовать в отборочных соревнованиях, которые стартуют в апреле будущего года.

Если нас к ним допустят, это будет шаг к Олимпиаде. А пока могу лишь сказать, что тренировочный процесс не останавливается и мы до последнего верим, что будем участвовать в Играх», – заявила Великая.