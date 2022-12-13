Депутат Терюшков: «Категорически против разговоров об установлении спортивного марионеточного режима в России. Сборная будет участвовать в ОИ только под флагом страны»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал заявление главы Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс, которая предложила допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Категорически против ведения разговоров об установлении спортивного марионеточного режима в России. Сборная команда от России будет принимать участие в ОИ только под национальным флагом страны.

А редкие индивидуалисты, которые соглашаются на отречение от флага и гимна своей страны ради самолюбия, славы и призовых, должны быть готовы к народному гневу и соответствующим последствиям», – заявил Терюшков.