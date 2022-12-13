Депутат Терюшков о возможном допуске России к Олимпиаде без флага: «Опять слышатся голоса заманивающих нашу страну в пучину национального позора»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал заявление главы Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс, которая предложила допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

«Опять слышатся голоса сирен, уже состарившихся на службе у коллективного Запада, но все еще заманивающих нашу Россию в пучину национального позора.

Несмотря на то, что голос их скрипуч и противен, находятся и, уверен еще найдутся, желающие поиграть в нейтральность со своей Родиной.

В детстве всех нас родители учили не брать конфет и подарков от незнакомых людей и ни в коем случае не соглашаться ни на какие приглашения. То ли науку усвоили не все, то ли росли без должной опеки, но среди некоторых спортсменов наблюдаю непроходимую простоватость и инфантильность.

Если не хотите быть обиженными на чужбине – любите свою Родину, с честью и отвагой оберегайте свой флаг и гимн. Предателей не терпят нигде ни в какие времена», – сказал Терюшков.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»