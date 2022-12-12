Журова о номинации Щербаковой на премию ISU: «Выиграть сложно, потому что у всех есть предвзятость, связанная с отменой России»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о шансах олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Сообщалось, что Щербакова будет представлена в номинации «Самый ценный фигурист». Церемония вручения пройдет 5 февраля 2023 года.

«По крайней мере, ее номинировали, поэтому что в данной ситуации могли и этого не сделать. Выиграть будет сложно, потому что у всех есть предвзятость, связанная с отменой России. Конечно, это правильно, что Аню номинировали, другой вопрос, как проголосуют.

У нас тоже есть премии в области спорта. Щербакова тоже номинирована на премию у нас в этом году. Правда, не скажу, кто выиграет, потому что награждать мы будем 14 декабря. ISU может говорить что хочет. Мы знаем, что Щербакова у нас молодец», – сказала Журова.