Журова о номинации Щербаковой на премию ISU: «Выиграть сложно, потому что у всех есть предвзятость, связанная с отменой России»

Теги сборная России Светлана Журова ISU женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о шансах олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Сообщалось, что Щербакова будет представлена в номинации «Самый ценный фигурист». Церемония вручения пройдет 5 февраля 2023 года.

«По крайней мере, ее номинировали, поэтому что в данной ситуации могли и этого не сделать. Выиграть будет сложно, потому что у всех есть предвзятость, связанная с отменой России. Конечно, это правильно, что Аню номинировали, другой вопрос, как проголосуют.

У нас тоже есть премии в области спорта. Щербакова тоже номинирована на премию у нас в этом году. Правда, не скажу, кто выиграет, потому что награждать мы будем 14 декабря. ISU может говорить что хочет. Мы знаем, что Щербакова у нас молодец», – сказала Журова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные