Тарасова о санкциях Верховной Рады против российских спортсменов: «Это бандитизм. Как реагировать? Никак или вообще подать в суд»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.
Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран. Список спортсменов, попавших под санкции – здесь.
«Как реагировать? Никак или вообще подать в суд. Это делается, чтобы вывести наших спортсменов из себя, не думаю, что это получится. Как я это расцениваю? Это бандитизм.
Это все специально делается, все это придумано. А сколько из них [украинских спортсменов] в России тренировались, у российских тренеров, и их тренеры набирались ума у российских специалистов.
Я работала с украинской федерацией, она очень слабая, но за счет того, что мы работали, там еще хоть что-то складывалось.
Их сильными тренерами были Галина Змиевская и Валентин Николаев, которые работали с Виктором Петренко и Оксаной Баюл. Это все, что у них было на международном уровне», – сказала Тарасова.
Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России
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