Тарасова о санкциях Верховной Рады против российских спортсменов: «Это бандитизм. Как реагировать? Никак или вообще подать в суд»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.

Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий персональные санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран. Список спортсменов, попавших под санкции – здесь.

«Как реагировать? Никак или вообще подать в суд. Это делается, чтобы вывести наших спортсменов из себя, не думаю, что это получится. Как я это расцениваю? Это бандитизм.

Это все специально делается, все это придумано. А сколько из них [украинских спортсменов] в России тренировались, у российских тренеров, и их тренеры набирались ума у российских специалистов.

Я работала с украинской федерацией, она очень слабая, но за счет того, что мы работали, там еще хоть что-то складывалось.

Их сильными тренерами были и Валентин Николаев, которые работали с и . Это все, что у них было на международном уровне», – сказала Тарасова.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России