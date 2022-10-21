Татьяна Тарасова: «Бах умеет профессионально чесать языком. Говорят, что российские спортсмены не виноваты ни в чем. Так допустите их до соревнований!»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Ранее Бах заявил, что российских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.
«Томас Бах умеет профессионально чесать языком. Он будет и дальше всем вешать лапшу на уши.
Говорят, что российские спортсмены не виноваты ни в чем. Так допустите их до соревнований! Зачем про это рассказывать и ничего не делать. Возьми и сделай!» – сказала Тарасова.
А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов
Комментарии