Татьяна Тарасова: «Бах умеет профессионально чесать языком. Говорят, что российские спортсмены не виноваты ни в чем. Так допустите их до соревнований!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию раскритиковала главу Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что российских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Томас Бах умеет профессионально чесать языком. Он будет и дальше всем вешать лапшу на уши.

Говорят, что российские спортсмены не виноваты ни в чем. Так допустите их до соревнований! Зачем про это рассказывать и ничего не делать. Возьми и сделай!» – сказала Тарасова.

А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов