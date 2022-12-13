Татьяна Тарасова: «Может быть, у Дэвис и Смолкина проблема с визой. Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об участии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ледовом шоу в США. 

«Конечно, хотелось бы видеть Диану Дэвис и Глеба Смолкина на наших соревнованиях. Кто сказал, что они больше не приедут в Россию? Они тренируются в США. Может быть, у них проблема с визой. Мы не знаем всех причин. Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно.

Могут быть разные предположения, но я ими не живу. У нас будет чемпионат страны. Они должны приехать на соревнования. Тогда мы можем говорить о своих предположениях», — сказала Тарасова. 

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