Карина Акопова и Никита Рахманин не выступят на чемпионате России в Красноярске

Российские фигуристы и , выступающие в парном катании, пропустят чемпионат России из-за травмы партнерши.

Об этом сообщил тренер пары .

«Карина прошла курс лечения после московского турнира, начала тренироваться, но спина заболела снова. Поэтому на чемпионате России Карина и Никита не выступят.

В данный момент спортсменка продолжает лечение, информации по дате возобновления тренировок пока нет», – сказал Климов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске 22-25 декабря.