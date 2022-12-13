Карина Акопова и Никита Рахманин не выступят на чемпионате России в Красноярске
Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, пропустят чемпионат России из-за травмы партнерши.
Об этом сообщил тренер пары Федор Климов.
«Карина прошла курс лечения после московского турнира, начала тренироваться, но спина заболела снова. Поэтому на чемпионате России Карина и Никита не выступят.
В данный момент спортсменка продолжает лечение, информации по дате возобновления тренировок пока нет», – сказал Климов.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске 22-25 декабря.
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