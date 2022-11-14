Карина Акопова пройдет обследование в Москве в связи с травмой спины

Теги сборная России травмы пары Федор Климов Никита Рахманин Карина Акопова Фигурное катание

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, пройдет обследование в Москве.

Накануне Акопова и Рахманин снялись с четвертого этапа Гран-при России перед произвольной программой из-за травмы партнерши.

«На разминке у Карины прихватило спину, пришлось сняться. Эта травма ее уже беспокоила, произошло обострение. Карина остается в Москве для прохождения обследования и лечения», – сказал тренер пары Федор Климов.

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