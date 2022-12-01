Александр Жулин: «Неучастие Дэвис и Смолкина в чемпионате России? Звоните Тутберидзе, она мама»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропустят чемпионат России в Красноярске.

«Неучастие Дэвис и Смолкина в чемпионате России? Звоните Тутберидзе, она мама. Я не знаю, что там происходит.

Стоит ли быть в сборной России, если не выступаешь даже на чемпионате России – вопрос в федерацию, не ко мне», – сказал Жулин.

Дэвис – дочь Этери Тутберидзе.