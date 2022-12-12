Иоланда Чен о том, что Загитова обошла Щербакову в голосовании за лучшую ведущую: «Справедливое решение. Анечке еще нужно поработать, чтобы ее догнать»

Серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен отреагировала на победу в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

Загитова обошла . Обе фигуристки ведут шоу .

«Щербакова хорошо вписалась в шоу «Ледниковый период» и прекрасно себя в нем проявила. Другое дело, для нее это все новое, она только начала себя пробовать в роли ведущей.

Про Загитову еще в прошлом сезоне говорили, что она замечательная, трогательная, но ей не хватает подготовки. Аня, стоит признаться, более спокойно вписалась в проект, но за плечами у Алины полуторогодовалый опыт. Мы накануне смотрели «Ледниковый период» и мне даже папа сказал: «Ты посмотри на Алину Загитотову! Насколько она выросла!».

Внешне она выглядела всегда прекрасно и с каждым годом становится все хорошее. Она красивая восточная женщина, на нее приятно смотреть. Но также по манере подачи материала, по вопросам – все гораздо лучше, чем в прошлом году.

Это справедливое решение. Анечке еще нужно поработать для того, чтобы ее догнать, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. А вот в следующем году, если Аня продолжит вести, развернется настоящее соперничество. Тогда можно будем думать, кто из них лучше», – сказала Чен.