Татьяна Тарасова: «Я вижу смысл в выступлениях российских фигуристов в Азии. Чем больше международных соревнований, тем интереснее»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном выступлении российских спортсменов в Азии.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию россиян и белорусов в соревнованиях под своей эгидой.

«Я вижу смысл в выступлениях российских фигуристов на соревнованиях в Азии. Чем больше международных соревнований, тем интереснее. Мне кажется, это будет очень интересно, а что скажет наша федерация фигурного катания [России] – я не знаю.

Смысл в самих соревнованиях, мы же не в этом году ведь на Олимпийские игры отбираемся», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

«Думаю, наше министерство рассмотрит вопрос с участием наших спортсменов под эгидой Олимпийского комитета Азии, и федерация фигурного катания не останется в стороне.

Нашим спортсменам не помешают международные соревнования. Но дело в том, что Азия – не Европа. Не знаю, будут ли сложности с возвращением на европейский уровень, если мы начнем выступать в Азии. Буду жить, буду видеть», – цитирует Тарасову Sport24.