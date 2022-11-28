Тарасова о том, что Щербакова пропустит чемпионат России: «Мне будет не хватать каждого спортсмена, кого мы знаем и любим»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит чемпионат России.

Чемпионат страны пройдет в Красноярске 20-25 декабря. В это время Щербакова будет выступать в шоу Татьяны Навки «Шахерезада». 

«Мне будет не хватать каждого спортсмена на чемпионате России, кого мы знаем и любим», – сказала Тарасова. 

Щербакова пропустит декабрьский чемпионат России. В это время она будет выступать в шоу Навки (РИА Новости)

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