Тарасова о том, что Щербакова пропустит чемпионат России: «Мне будет не хватать каждого спортсмена, кого мы знаем и любим»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка пропустит чемпионат России.

Чемпионат страны пройдет в Красноярске 20-25 декабря. В это время Щербакова будет выступать в шоу Татьяны Навки «Шахерезада».

«Мне будет не хватать каждого спортсмена на чемпионате России, кого мы знаем и любим», – сказала Тарасова.

Щербакова пропустит декабрьский чемпионат России. В это время она будет выступать в шоу Навки (РИА Новости)