Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards

Теги сборная России ISU видео женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) включил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards-2023. 

Видео опубликовано в официальных аккаунтах организации в соцсетях. 

Щербакова – единственная россиянка, появившаяся в ролике. 

В марте ISU по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

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