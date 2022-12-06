Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards
Международный союз конькобежцев (ISU) включил олимпийскую чемпионку Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards-2023.
Видео опубликовано в официальных аккаунтах организации в соцсетях.
Щербакова – единственная россиянка, появившаяся в ролике.
В марте ISU по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.
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