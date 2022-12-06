Международный союз конькобежцев включил Анну Щербакову в промо-ролик премии ISU Skating Awards

Международный союз конькобежцев (ISU) включил олимпийскую чемпионку в промо-ролик премии ISU Skating Awards-2023.

Видео опубликовано в официальных аккаунтах организации в соцсетях.

Щербакова – единственная россиянка, появившаяся в ролике.

В марте ISU по рекомендации Международного олимпийского комитета ( ) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.