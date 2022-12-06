Сакамото лидирует в рейтинге ISU, Щербакова занимает 3-е место, Трусова – 8-е, Валиева – 14-е

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Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленный рейтинг фигуристок. Лидирует японка Каори Сакамото.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова занимает третье место. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.

Рейтинг ISU

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 3643

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 3496

3. Анна Щербакова (Россия) – 3065

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 2816

5. Ю Ен (Южная Корея) – 2816

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 2760

7. Маи Михара (Япония) – 2474

8. Александра Трусова (Россия) – 2410

9. Изабо Левито (США) – 2245

10. Екатерина Куракова (Польша) – 2158...

14. Камила Валиева (Россия) – 1975...

19. Елизавета Туктамышева (Россия) – 1746...

29. Майя Хромых (Россия) – 1234...

49. Алена Косторная (Россия) – 927...

83. Ксения Синицына (Россия) – 554...

92. Софья Акатьева (Россия) – 500...

96. Софья Муравьева (Россия) – 101...

 

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