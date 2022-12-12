Гончаренко считает, что в фигурном катании нужно разыгрывать больше медалей: «Пусть у нас будет больше чемпионов, а спортсмены получат больший стимул для работы»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию должно разыгрываться большее число комплектов наград.

«Мне жалко, что нет отдельного первенства в короткой, произвольной программах и по общей сумме. Бывает шикарный исторический прокат короткой программы, а в произвольной что-то пошло не так – фигурист проигрывает, но это короткая запоминается на годы или наоборот, очень хочется этот момент пересмотреть.

Про это часто говорят и сами спортсмены: «Почему у нас так не сделают, например, как в гимнастике?» Пусть у нас будет больше чемпионов, а спортсмены будут получать больший стимул для своей работы.

На чемпионатах мира и Европы есть малые медали, но хотелось бы, чтобы было полноценное награждение после короткой, после произвольной программ и абсолютное первенство – по общей сумме, мне кажется, это было бы интересно», – сказала Гончаренко.

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