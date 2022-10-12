Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года пройдет в Бостоне, чемпионат Европы-2026 – в Шеффилде

Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал предварительную информацию о местах проведения главных стартов сезонов 2024/25 и 2025/26.

Чемпионат Европы 2025 года пройдет в Загребе (Хорватия), чемпионат мира среди юниоров – в Дебрецене (Венгрия), чемпионат мира – в Бостоне (США).

Чемпионат Европы-2026 года примет Шеффилд (Великобритания), чемпионат мира – Прага (Чехия).

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?