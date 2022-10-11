Российские судьи не будут работать на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию в 2023 году

Российские судьи не получили назначения на чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию в 2023 году.

Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал документ, где представлено распределение судей на международные старты взрослых и юниоров в следующем году. Представители России отсутствуют в списке.

В апреле этого года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях и других мероприятиях под своей эгидой.

Решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.