Российские судьи не будут работать на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию в 2023 году

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Российские судьи не получили назначения на чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию в 2023 году.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, где представлено распределение судей на международные старты взрослых и юниоров в следующем году. Представители России отсутствуют в списке. 

В апреле этого года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях и других мероприятиях под своей эгидой. 

Решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

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