Погорилая о высказывании Хендрикс про россиянок: «Это может быть хайп, чтобы добавить себе популярности»

Бронзовый призер ЧМ Анна Погорилая прокомментировала слова бельгийки о российских фигуристках.

Хендрикс в интервью Sports.ru сказала о россиянках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

— А что раньше останавливало соперниц во времена , во времена Жени Медведевой? И даже когда мы катались? Какое они могут найти оправдание [своим результатам]? Они же таким образом просто оправдывают себя.

— Это свидетельствует о слабости тех, кто такое говорит?

— Не знаю, это может быть еще и хайп. Чтобы еще больше захайпиться и добавить себе популярности. Да, я раньше закончила выступать, чем наши нынешние спортсменки, но при этом я пересекалась с ними и прекрасно знаю, насколько они фанатики своего дела.

У Ани Щербаковой, например, был тяжелый перелом, а она сразу, как только смогла, вышла на лед. Хотя, скорее всего, врачи запрещали. Но это ее вообще не останавливало.

Да и конкуренция у нас в России говорит сама за себя. Чем больше конкуренция, тем выше результат, – сказала Погорилая.