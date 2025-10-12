Евгеньев о Мемориале Панина: «Все прошло не так гладко, как хотелось бы. Наверное, сказывается наш плотный график»

Мухортова и Евгеньев оценили свое выступление на Мемориале Панина.

Пара заняла четвертое место в произвольной программе (120,37 балла) и по итогам турнира (184,74)

Дмитрий Евгеньев: Все прошло не так гладко, как нам хотелось бы. Наверное, на этом сказывается наш плотный график.

Анастасия Мухортова: Но мы сознательно шли на это, старались перебороть себя, выступить хорошо здесь, хотя немного опустошились после чемпионата Москвы.

Евгеньев: За много лет в паре впервые у нас выстроился такой плотный график.

Мухортова: Меньше, чем две недели, у нас никогда не было.

Евгеньев: Это полезно, это прикольно, идет работа на преодоление себя.

«Хочу сказать большое спасибо федерации, организаторам, судьям, зрителям, журналистам. Замечательные соревнования, очень дружеские, приятные, хорошие, обожаем этот старт, Питер и публику», – приводит слова Мухортовой и Евгеньева «Чемпионат».