4

Евгеньев о Мемориале Панина: «Все прошло не так гладко, как хотелось бы. Наверное, сказывается наш плотный график»

Мухортова и Евгеньев оценили свое выступление на Мемориале Панина.

Пара заняла четвертое место в произвольной программе (120,37 балла) и по итогам турнира (184,74)

Дмитрий Евгеньев: Все прошло не так гладко, как нам хотелось бы. Наверное, на этом сказывается наш плотный график.

Анастасия Мухортова: Но мы сознательно шли на это, старались перебороть себя, выступить хорошо здесь, хотя немного опустошились после чемпионата Москвы.

Евгеньев: За много лет в паре впервые у нас выстроился такой плотный график.

Мухортова: Меньше, чем две недели, у нас никогда не было.

Евгеньев: Это полезно, это прикольно, идет работа на преодоление себя.

«Хочу сказать большое спасибо федерации, организаторам, судьям, зрителям, журналистам. Замечательные соревнования, очень дружеские, приятные, хорошие, обожаем этот старт, Питер и публику», – приводит слова Мухортовой и Евгеньева «Чемпионат».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАнастасия Мухортова
logoсборная России
Мемориал Панина
logoДмитрий Евгеньев
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мемориал Панина. Дикиджи победил, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
7133 минуты назад
Васильев о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд»
10сегодня, 14:08
Артемьева и Брюханов о выступлении на Мемориале Панина: «Довольны, ожидания совпали с реальностью. Теперь знаем, в какую сторону смотреть»
5сегодня, 13:47
Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе на Мемориале Панина
21сегодня, 13:22
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский победили, Щербинина и Петров – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
398сегодня, 13:15
Дарья Садкова: «Нахожусь сегодня «не в ногах». Когда приехала на каток, начала чувствовать себя не очень хорошо, голова кружилась»
12сегодня, 12:28
Георгий Куница подтвердил разряд КМС на мемориале Панина. Он выступил в паре с Анастасией Коробейниковой
32сегодня, 12:13
Алиса Двоеглазова: «Я была не в ногах абсолютно. Была готова к турниру, но здесь больше проблема с головой, какими-то нервами»
60сегодня, 12:05
Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»
7сегодня, 11:53
Ксения Гущина: «Конкуренция на Мемориале Панина высокая. В прошлые годы было меньше сильных участников»
13сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
2вчера, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1вчера, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
210 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45