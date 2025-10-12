Владислав Дикиджи: «Эта победа – чудо. Обычно я выступаю на этом старте, но пропускаю пьедестал, так что сейчас это неожиданно»

Владислав Дикиджи назвал чудом свою победу на Мемориале Панина в Петербурге.

«Первые эмоции — обидно за вторую половину программы, жалко, что она не очень удалась, и что вращение на третий уровень.

Сейчас еще начало сезона, перед этапами накатаем, будет получше. Сейчас больше жаль за то, что не получилось, нужно конкурировать и катать чисто, чтобы было больше баллов. На самом деле, эта победа – это чудо. Обычно я выступаю на этом старте, но пропускаю пьедестал на Панина, так что сейчас это неожиданно. Публика невероятно поддерживала, спасибо им огромное.

Перед этапами Гран-При надо сделать работать над вращением, быстрее вращаться на четвертый уровень.

План на пять четверных в произвольной есть, мы изначально накатывали в программе четверные тулуп, лутц, флип, и два сальхова, желательно еще 2 тройных акселя. Я такой набор один раз прокатал на тренировке, а больше не получалось. В прошлом году я прыгал один аксель, в этом – два, чтобы не делать шаг назад.

Сейчас технически набор элементов сильнее. Но надо пытаться делать пять четверных и в хореографии тоже надо добавлять.

После успешного прошлого сезона хочется для самого себя катать чисто обе программы. Если я откатаю их чисто с четвертыми уровнями и хорошими вращениями, и при этом не займу пьедестал, мне все равно будет приятно», – сказал Дикиджи.