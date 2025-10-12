Семен Соловьев: «Изначально меня не было в списках. Это был некий сюрприз‑перфоманс»
На турнире фигурист завоевал серебряную медаль.
— Изначально меня не было в списках. Это был некий сюрприз‑перфоманс. Но тем не менее решили прокатать немного перед Магнитогорском и в новом костюме уже перед публикой. Посчитали, что будет правильно подготовиться к более серьезному соревнованию. Есть еще над чем работать: дорожки, второй тулуп надо чуть‑чуть поднапрыгать.
— Короткая программа — «Анна Каренина»?
— Да. Ставили всем тренерским штабом, каждый принимал участие, музыку все вместе комбинировали. Здесь плохо слышно, там был звук поезда, на самом деле все продумано.
— Ты выходишь во фраке. Были уже подобные костюмы?
— Честно, нет. Это был первый эксперимент. Изначально переживал, что мне будет дискомфортно, неудобно, но вполне хорошо.
— Расскажи о своей произвольной программе.
— Произвольной уже два года. Естественно, работа над ней ведется. Усложняем с точки зрения хореографии. По прыжкам после небольшой травмы тяжеловато идет восстановление.
— За сколько дней узнал, что участвуешь в Мемориале Панина‑Коломенкина?
— За две недели догадывался. Готовимся к Магнитогорску.
— Второй этап пока не планировали?
— Пока нет, — сказал Соловьев.