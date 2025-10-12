2

Семен Соловьев: «Изначально меня не было в списках. Это был некий сюрприз‑перфоманс»

Семен Соловьев оценил выступление на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге.

На турнире фигурист завоевал серебряную медаль. 

— Изначально меня не было в списках. Это был некий сюрприз‑перфоманс. Но тем не менее решили прокатать немного перед Магнитогорском и в новом костюме уже перед публикой. Посчитали, что будет правильно подготовиться к более серьезному соревнованию. Есть еще над чем работать: дорожки, второй тулуп надо чуть‑чуть поднапрыгать.

— Короткая программа — «Анна Каренина»?

— Да. Ставили всем тренерским штабом, каждый принимал участие, музыку все вместе комбинировали. Здесь плохо слышно, там был звук поезда, на самом деле все продумано.

— Ты выходишь во фраке. Были уже подобные костюмы?

— Честно, нет. Это был первый эксперимент. Изначально переживал, что мне будет дискомфортно, неудобно, но вполне хорошо.

— Расскажи о своей произвольной программе.

— Произвольной уже два года. Естественно, работа над ней ведется. Усложняем с точки зрения хореографии. По прыжкам после небольшой травмы тяжеловато идет восстановление.

— За сколько дней узнал, что участвуешь в Мемориале Панина‑Коломенкина?

— За две недели догадывался. Готовимся к Магнитогорску.

— Второй этап пока не планировали?

— Пока нет, — сказал Соловьев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
