Артур Даниелян: «Было желание получить побольше удовольствия от проката и отдать тело под контроль мышцам, а не голове, в итоге получились «бабочки»

Артур Даниелян объяснил ошибки в произвольной программе на Мемориале Панина.

Фигурист занял на турнире шестое место.

«Я сегодня был спокоен, как и вчера, было некоторое желание получить побольше удовольствия от проката и отдать тело под контроль мышцам, а не голове, в итоге получились «бабочки».

Придется отдавать контроль голове, будет хуже по представлению, но я буду спокоен за элементы», — сказал Даниелян.