Артур Даниелян: «Было желание получить побольше удовольствия от проката и отдать тело под контроль мышцам, а не голове, в итоге получились «бабочки»
Артур Даниелян объяснил ошибки в произвольной программе на Мемориале Панина.
Фигурист занял на турнире шестое место.
«Я сегодня был спокоен, как и вчера, было некоторое желание получить побольше удовольствия от проката и отдать тело под контроль мышцам, а не голове, в итоге получились «бабочки».
Придется отдавать контроль голове, будет хуже по представлению, но я буду спокоен за элементы», — сказал Даниелян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
