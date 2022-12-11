Татьяна Тарасова: «Кто вообще такая Луна Хендрикс? Какая-то девочка усомнилась в честности наших спортсменок. С ней судиться за это хочется»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова бельгийской фигуристки, серебряного призера ЧМ-2022 Луны Хендрикс о россиянках.

В интервью Sports.ru Хендрикс сказала о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

«Кто она такая вообще, Луна Хендрикс? Пусть думает о себе и больше тренируется. Совести нет совсем.

У нас спорт нечестный? Она абсолютно ничего не знает. С ней судиться за это хочется, честное слово.

Какая-то девочка усомнилась в честности наших спортсменок и нашей команды. Пусть Луна Хендрикс ведет себя как участница турнира», – сказала Тарасова.

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