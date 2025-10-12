Артемьева и Брюханов о выступлении на Мемориале Панина: «Довольны, ожидания совпали с реальностью. Теперь знаем, в какую сторону смотреть»

Артемьева и Брюханов остались довольны своим выступлением на Мемориале Панина.

Эти соревнования стали для пары первыми c весны 2024 года. Пара заняла третье место, набрав 189,74 балла за две программы.

«В целом мы довольны, наши ожидания совпали с реальностью, теперь знаем, в какую сторону смотреть, чтобы к первому этапу Гран-при России все исправить», – сказали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов .

Также фигуристы рассказали «Матч ТВ » о своей произвольной программе.

Брюханов: Эта программа была поставлена еще к прошлому сезону. В процессе постановки мы не обращали внимания на все микроподдержки, переходы и так далее. Мы просто довольны результатом, работали над этим.

– В чем задумка?

Артемьева: Задумка была о любви на расстоянии. Мы друг другу пишем письма, но в жизни никогда не встретимся.

Брюханов: То есть, мы как-то связаны, но не видим друг друга.

– За какие вещи могли бы похвалить себя на этом старте?

Брюханов: За общую физическую выносливость. С каждым прокатом нам становится все легче и легче.