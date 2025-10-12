  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Артемьева и Брюханов о выступлении на Мемориале Панина: «Довольны, ожидания совпали с реальностью. Теперь знаем, в какую сторону смотреть»
5

Артемьева и Брюханов о выступлении на Мемориале Панина: «Довольны, ожидания совпали с реальностью. Теперь знаем, в какую сторону смотреть»

Артемьева и Брюханов остались довольны своим выступлением на Мемориале Панина.

Эти соревнования стали для пары первыми c весны 2024 года. Пара заняла третье место, набрав 189,74 балла за две программы.

«В целом мы довольны, наши ожидания совпали с реальностью, теперь знаем, в какую сторону смотреть, чтобы к первому этапу Гран-при России все исправить», – сказали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Также фигуристы рассказали «Матч ТВ» о своей произвольной программе.

Брюханов: Эта программа была поставлена еще к прошлому сезону. В процессе постановки мы не обращали внимания на все микроподдержки, переходы и так далее. Мы просто довольны результатом, работали над этим.

– В чем задумка?

Артемьева: Задумка была о любви на расстоянии. Мы друг другу пишем письма, но в жизни никогда не встретимся.

Брюханов: То есть, мы как-то связаны, но не видим друг друга.

– За какие вещи могли бы похвалить себя на этом старте?

Брюханов: За общую физическую выносливость. С каждым прокатом нам становится все легче и легче. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Алексей Брюханов
Мемориал Панина
пары
logoЮлия Артемьева
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Дикиджи победил, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
7123 минуты назад
Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе на Мемориале Панина
21сегодня, 13:22
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский победили, Щербинина и Петров – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
398сегодня, 13:15
Главные новости
Мемориал Панина. Дикиджи победил, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
7123 минуты назад
Васильев о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд»
10сегодня, 14:08
Евгеньев о Мемориале Панина: «Все прошло не так гладко, как хотелось бы. Наверное, сказывается наш плотный график»
4сегодня, 13:56
Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе на Мемориале Панина
21сегодня, 13:22
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский победили, Щербинина и Петров – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
398сегодня, 13:15
Дарья Садкова: «Нахожусь сегодня «не в ногах». Когда приехала на каток, начала чувствовать себя не очень хорошо, голова кружилась»
12сегодня, 12:28
Георгий Куница подтвердил разряд КМС на мемориале Панина. Он выступил в паре с Анастасией Коробейниковой
32сегодня, 12:13
Алиса Двоеглазова: «Я была не в ногах абсолютно. Была готова к турниру, но здесь больше проблема с головой, какими-то нервами»
60сегодня, 12:05
Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»
7сегодня, 11:53
Ксения Гущина: «Конкуренция на Мемориале Панина высокая. В прошлые годы было меньше сильных участников»
13сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
2вчера, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1вчера, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
210 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45