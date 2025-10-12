  • Спортс
  • Анастасия Метелкина: «Я очень себя готовила к этому сезону, начала заниматься с психологом – и два первых чистых старта показывают, что все не зря»
Анастасия Метелкина: «Я очень себя готовила к этому сезону, начала заниматься с психологом – и два первых чистых старта показывают, что все не зря»

Фигуристка Метелкина во время подготовки к сезону работала с психологом.

Об этом она рассказала корреспонденту Спортс’‘ Майе Багрянцевой. 

Накануне Анастасия Метелкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, одержали победу на турнире Trialeti Trophy в Тбилиси. 

Берулава: Сейчас уже можно выдохнуть и просто радоваться тому, что мы выиграли золото на домашней арене на первом в истории Грузии турнире. Это огромное счастье. Нам было очень важно победить именно на этом турнире, потому что в Грузии второе место медалью не считается, ха-ха. Мы ужасно благодарны нашим тренерам – они лучшие в мире.

Метелкина: Хотя вчера вечером мы дали себе отдохнуть. Вкусно поели, я встретилась с родителями, они специально прилетели сюда к нам в Тбилиси – и для меня это самое главное. У нас уже через неделю вылет в Китай на этап Гран-при, поэтому попраздновать толком не удалось – мы сразу начинаем тренировки.

Конечно, все мысли в этом году об Олимпиаде, для меня это главный старт в карьере. Но не просто поучаствовать: я всем говорю, что моя цель – выиграть олимпийское золото. Необязательно в Милане, но пока я не выиграю, я не уйду. У Луки не было выбора, ему пришлось согласиться, ха-ха. Я очень себя готовила к этому сезону, начала заниматься с психологом – и два первых чистых старта показывают, что все не зря.

Поэтому я даже радуюсь, что у нас между турнирами сейчас небольшой перерыв, потому что на Олимпиаде между командным и личным турниром тоже очень мало дней. Так что будем учиться выступать так – у Ники (Егадзе) и Дианы (Дэвис) с Глебом (Смолкиным) первый этап Гран-при уже на следующей неделе, так что им еще сложнее. Ничего, это очень полезный опыт для нас.

Берулава: Если честно, для меня одинаково ценны и командный, и личный турнир. Командник – это ответственность за всю сборную, но и в личном ты выступаешь не только за себя, а за свою страну. Так что мы готовы бороться.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
