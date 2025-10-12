Васильев о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд»

Дмитрий Васильев резко высказался о лишении Дробязко гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства. В дальнейшем дело Дробязко вернется в административный суд.

«Сама Литва ведь ничего не решает: что ей сверху говорят, то она и делает. Им хочется быть независимыми, но какие они независимые, они полностью зависят от Евросоюза, брюссельской бюрократии и так далее. Они сами ничего не могут, сами могут только тявкать и делать какие-то гадости.

Как в этом случае: они лишили гражданства страны ни в чем не повинную спортсменку. Причем здесь она? Ведь Дробязко занимается фигурным катанием и старается заработать деньги тем, что она хорошо умеет делать. А Татьяна Навка ведь не политик, она занимается организацией спортивных шоу. И на каком основании все это было сделано?

Мне интересно узнать формулировку, которая была принята в качестве аргумента для лишения Маргариты гражданства. Это же смешно. Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд.

Но это все пройдет, и мне интересно потом посмотреть на этих людей. Когда их будут спрашивать, а на каком основании вы принимали это решение? И как они будут выкручиваться.

То, что сейчас творится на Западе, – это сплошное беззаконие. Черное называют белым, а белое – черным. Вот что сейчас происходит на Западе в странах так называемой демократии. Хотя они такими своими решениями служат только примерами антидемократии», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.