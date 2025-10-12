  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Васильев о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд»
10

Васильев о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд»

Дмитрий Васильев резко высказался о лишении Дробязко гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства. В дальнейшем дело Дробязко вернется в административный суд.

«Сама Литва ведь ничего не решает: что ей сверху говорят, то она и делает. Им хочется быть независимыми, но какие они независимые, они полностью зависят от Евросоюза, брюссельской бюрократии и так далее. Они сами ничего не могут, сами могут только тявкать и делать какие-то гадости.

Как в этом случае: они лишили гражданства страны ни в чем не повинную спортсменку. Причем здесь она? Ведь Дробязко занимается фигурным катанием и старается заработать деньги тем, что она хорошо умеет делать. А Татьяна Навка ведь не политик, она занимается организацией спортивных шоу. И на каком основании все это было сделано?

Мне интересно узнать формулировку, которая была принята в качестве аргумента для лишения Маргариты гражданства. Это же смешно. Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдется. Это просто абсурд.

Но это все пройдет, и мне интересно потом посмотреть на этих людей. Когда их будут спрашивать, а на каком основании вы принимали это решение? И как они будут выкручиваться.

То, что сейчас творится на Западе, – это сплошное беззаконие. Черное называют белым, а белое – черным. Вот что сейчас происходит на Западе в странах так называемой демократии. Хотя они такими своими решениями служат только примерами антидемократии», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Политика
Р-Спорт
logoДмитрий Васильев
танцы на льду
Маргарита Дробязко
logoсборная Литвы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о возвращении России: «Мы готовы бороться с топ-сборными – Франция, Англия, Испания. Главное, чтобы был такой шанс»
74сегодня, 12:26
Пловец Гирев о пропуске Олимпиады-2024: «Начались конкретные заявления: если я продолжу двигаться к Парижу, то в сборной для меня все закончится, скорее всего»
67вчера, 06:13
Тарасова о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты»
1810 октября, 20:08
Главные новости
Мемориал Панина. Дикиджи победил, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
678сегодня, 13:30Live
Евгеньев о Мемориале Панина: «Все прошло не так гладко, как хотелось бы. Наверное, сказывается наш плотный график»
4сегодня, 13:56
Артемьева и Брюханов о выступлении на Мемориале Панина: «Довольны, ожидания совпали с реальностью. Теперь знаем, в какую сторону смотреть»
5сегодня, 13:47
Бойкова упала с четверного выброса в произвольной программе на Мемориале Панина
21сегодня, 13:22
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский победили, Щербинина и Петров – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
398сегодня, 13:15
Дарья Садкова: «Нахожусь сегодня «не в ногах». Когда приехала на каток, начала чувствовать себя не очень хорошо, голова кружилась»
12сегодня, 12:28
Георгий Куница подтвердил разряд КМС на мемориале Панина. Он выступил в паре с Анастасией Коробейниковой
32сегодня, 12:13
Алиса Двоеглазова: «Я была не в ногах абсолютно. Была готова к турниру, но здесь больше проблема с головой, какими-то нервами»
60сегодня, 12:05
Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»
7сегодня, 11:53
Ксения Гущина: «Конкуренция на Мемориале Панина высокая. В прошлые годы было меньше сильных участников»
13сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
2вчера, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1вчера, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
210 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45