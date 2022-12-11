Луна Хендрикс: «Рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на взрослых смотреть интереснее»

Бельгийская фигуристка считает, что решение о поднятии возрастного ценза до 17 лет было верным.

– Это ваш восьмой сезон, что больше ощущается – опыт или усталость?

– И то, и другое. С возрастом все ощущается немного иначе. Когда тебе 15, ты не держишь в голове, что что-то может пойти не так: выходишь на лед и катаешься, ни о чем не думая. А чем взрослее становишься, тем сложнее справляться с нервами и катать стабильно.

– У подростков впереди еще пубертат, а вы его успешно преодолели. Тяжело было?

– Это случается со всеми, исключений пока не было, ха-ха. Тело меняется, и надо заново учиться всему тому, что у тебя отлично получалось на льду. Все прыжки рассыпаются, все обнуляется, это очень тяжело. Именно поэтому я больше ценю женское катание, а не детское – и рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на более взрослых фигуристок смотреть интереснее – за ними есть история.

Больше всех русских девочек мне нравится Лиза Туктамышева. Я знаю, чего стоит это превращение из девочки в женщину и как это нелегко пережить в спорте. Но главное изменение происходит даже не с телом, а с головой. Ты становишься более осознанной, начинаешь понимать, как сильно любишь кататься, а не делаешь это по инерции или «потому что так сложилось». Если тебе все дается «на автомате», легко – ты это и не ценишь.

А что касается веса – да, лет в 16-17 мне пришлось особенно тяжело. Я ела все то же самое, в тех же количествах, но вдруг начала резко поправляться. Я испугалась и пошла к диетологу. Она мне объяснила все то, чего я не понимала про свой организм: что есть, когда есть и в каких пропорциях. Потому что все давно изучено и расписано.

Тот же банан, но съеденный в разное время дня вместе с разной едой по-разному отразится на твоей фигуре. Ты, может, и стараешься есть здоровую пищу, но все равно делаешь это неправильно. Правильно питаться нужно учиться ровно так же, как кататься.

На диетах я никогда не сидела и тем более не живу в жестких ограничениях сейчас. Круглый год питаться суперправильно невозможно. Так что я ем и пиццу, и картошку фри – и не демонизирую такую еду. Я хочу наслаждаться жизнью, а вкусная еда – неотъемлемая ее часть. Тут главное – баланс, – рассказала Хендрикс.

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