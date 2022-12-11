Луна Хендрикс: «Рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на взрослых смотреть интереснее»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс считает, что решение о поднятии возрастного ценза до 17 лет было верным.

– Это ваш восьмой сезон, что больше ощущается – опыт или усталость?

– И то, и другое. С возрастом все ощущается немного иначе. Когда тебе 15, ты не держишь в голове, что что-то может пойти не так: выходишь на лед и катаешься, ни о чем не думая. А чем взрослее становишься, тем сложнее справляться с нервами и катать стабильно.

– У подростков впереди еще пубертат, а вы его успешно преодолели. Тяжело было?

– Это случается со всеми, исключений пока не было, ха-ха. Тело меняется, и надо заново учиться всему тому, что у тебя отлично получалось на льду. Все прыжки рассыпаются, все обнуляется, это очень тяжело. Именно поэтому я больше ценю женское катание, а не детское – и рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на более взрослых фигуристок смотреть интереснее – за ними есть история.

Больше всех русских девочек мне нравится Лиза Туктамышева. Я знаю, чего стоит это превращение из девочки в женщину и как это нелегко пережить в спорте. Но главное изменение происходит даже не с телом, а с головой. Ты становишься более осознанной, начинаешь понимать, как сильно любишь кататься, а не делаешь это по инерции или «потому что так сложилось». Если тебе все дается «на автомате», легко – ты это и не ценишь.

А что касается веса – да, лет в 16-17 мне пришлось особенно тяжело. Я ела все то же самое, в тех же количествах, но вдруг начала резко поправляться. Я испугалась и пошла к диетологу. Она мне объяснила все то, чего я не понимала про свой организм: что есть, когда есть и в каких пропорциях. Потому что все давно изучено и расписано.

Тот же банан, но съеденный в разное время дня вместе с разной едой по-разному отразится на твоей фигуре. Ты, может, и стараешься есть здоровую пищу, но все равно делаешь это неправильно. Правильно питаться нужно учиться ровно так же, как кататься.

На диетах я никогда не сидела и тем более не живу в жестких ограничениях сейчас. Круглый год питаться суперправильно невозможно. Так что я ем и пиццу, и картошку фри – и не демонизирую такую еду. Я хочу наслаждаться жизнью, а вкусная еда – неотъемлемая ее часть. Тут главное – баланс, – рассказала Хендрикс.

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