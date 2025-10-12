Ветлугин о выступлении на Мемориале Панина: «Эмоции печальные. Очень много еще работы»

Матвей Ветлугин не смог похвалить себя после выступления на Мемориале Панина.

На турнире фигурист занял пятое место.

— Эмоции после проката?

— Не получилось… Эмоции печальные.

— Есть какие‑то вещи, за которые ты себя можешь похвалить на этом соревновании?

— Пожалуй, нет. Очень много еще работы.

— Что сказали тренеры?

— Быстрый разбор полетов по горячим следам. Дальше более детально будет.

— На каких этапах увидим тебя?

— Пока не обладаю информацией, на какой смогу поехать. Пока нет стопроцентной вероятности, какой этап будет первый. Про второй точно не знаю, — сказал Ветлугин.