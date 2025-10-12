Ветлугин о выступлении на Мемориале Панина: «Эмоции печальные. Очень много еще работы»
Матвей Ветлугин не смог похвалить себя после выступления на Мемориале Панина.
На турнире фигурист занял пятое место.
— Эмоции после проката?
— Не получилось… Эмоции печальные.
— Есть какие‑то вещи, за которые ты себя можешь похвалить на этом соревновании?
— Пожалуй, нет. Очень много еще работы.
— Что сказали тренеры?
— Быстрый разбор полетов по горячим следам. Дальше более детально будет.
— На каких этапах увидим тебя?
— Пока не обладаю информацией, на какой смогу поехать. Пока нет стопроцентной вероятности, какой этап будет первый. Про второй точно не знаю, — сказал Ветлугин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
