Ягудин о словах Хендрикс про россиянок: «Почему я должен слушать какую-то бельгийскую спортсменку? «Никто и звать никак» – это про нее»

Олимпийский чемпион отреагировал на слова бельгийской фигуристки, серебряного призера ЧМ-2022 Луны Хендрикс о россиянках.

В интервью Sports.ru Хендрикс сказала о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

«Ничего не думаю о словах Хендрикс. Почему вообще я должен слушать какую-то бельгийскую спортсменку? Сразу вспомнил название повести «Никто и звать никак» – это про нее.

За всех я, конечно, говорить не могу, но в российском спорте и в фигурном катании, в частности, я никогда не встречался с какими-то случаями нечестной подготовки к соревнованиям в виде допингов. В нашей стране я не знаю ни одного фигуриста, который целенаправленно принимал бы допинг.

Мнение Хендрикс меня не интересует. Я тоже могу на словах предположить, что она не честно соревнуется, принимая допинг. Это всего лишь слова», – сказал Ягудин.

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