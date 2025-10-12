Владислав Дикиджи: «Я доверяю нашим драгоценным судьям. Любой оценке я буду рад, что бы ни поставили»
Фигурист Владислав Дикиджи заявил, что доверяет судьям на соревнованиях.
Сегодня он одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге с результатом 265,83 балла.
«Я доверяю нашим драгоценным судьям. Любой оценке я буду рад, что бы ни поставили, это уважаемое мнение. Все нормально», — сказал Дикиджи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
