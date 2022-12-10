Малинин исполнил четверной аксель и еще 4 квада в произвольной программе финала Гран-при

Американский фигурист Илья Малинин выступил с произвольной программой в финале Гран-при в Турине.

В прокате он исполнил четверные аксель, флип, тулуп, сальхов, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов, а также каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной тулуп и тройной аксель.

Спортсмен получил 191,84 балла за произвольную и 271,94 в сумме.

В сентябре Малинин стал первым в истории фигуристом, прыгнувшим четверной аксель на официальных соревнованиях – это произошло на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов