Американский фигурист прокомментировал выступление в финале Гран-при в Турине (3-е место).

Малинин в произвольной исполнил четверной аксель и еще четыре четверных прыжка. Интервью он давал на русском языке.

— Я даже не знаю, как я смог так прокатать программу! Честно говоря, что я в шоке, что я мог так выступил. Думаю, это от того, что я хорошо тренировался. Сегодня у меня была большая confidence (уверенность). Я просто как следует подготовил себя перед прокатом и просто пошел на лед!

— Ты говорил, что в будущем мог бы попробовать пятерной прыжок. После такого проката впору задуматься об этом. Если будешь пробовать, то какой?

— Пока об этом сложно говорить. Несмотря на удачный прокат, я сейчас не в своей стопроцентной форме. Очень многое будет зависеть от того, в каком состоянии я буду в конце сезона. И, если я буду пробовать, то у меня есть большое желание сделать пятерной тулуп или сальхов.

— В России ты очень популярен, тебя обсуждают очень много. Читаешь статьи, комментарии болельщиков?

— Я не особо смотрю то, что выкладывают в интернете. Каждый может писать, что хочет, я не особо слежу — для меня это не так important (важно). На данный момент я сфокусирован на себе, на том, чтобы я нормально кататься.

— Следишь ли за фигуристами из России. Нравится кто-то из наших ребят?

— Мне нравятся все русские фигуристы! А особенно — ! Нравится, как он прыгает лутц. Это мне напоминает мой лутц. Он прикольно исполняет этот прыжок — выглядит очень легко.