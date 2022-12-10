Малинин заявил четверной аксель в произвольную программу финала Гран-при

Американский фигурист Илья Малинин заявил четверной аксель на произвольную программу финала Гран-при в Турине.

По итогам короткой спортсмен занимает пятое место. Сегодня он также планирует исполнить четверные флип, тулуп, сальхов и каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

В сентябре Малинин стал первым в истории фигуристом, прыгнувшим четверной аксель на официальных соревнованиях – это произошло на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде.

Произвольная программа финала Гран-при стартует сегодня в 15:30 по московскому времени.

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