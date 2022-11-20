В Москве прошла церемония прощания с Александром Горшковым. Ее посетили Валиева, Щербакова, Синицина, Кацалапов, Навка, Тарасова и другие
На малой спортивной арене «Лужники» в Москве проходит церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александром Горшковым.
Горшков умер 17 ноября, ему было 76 лет.
На церемонии присутствуют министр спорта России Олег Матыцин, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», церемонию посетили фигуристы Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Екатерина Боброва, Татьяна Навка, тренеры Александр Жулин, Нина Мозер, Анжелика Крылова.
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