Татьяна Тарасова: «Чайковская – профессионал. Она может работать на любом месте, поэтому ее назначают главным тренером сборной России»

Теги Татьяна Тарасова Елена Чайковская сборная России ФФКР Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Ранее исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) предложил назначить Чайковскую на вакантный пост. 

«Чайковская – профессионал своего дела. Она человек, который может работать на любом месте, поэтому ее назначают.

Я полностью поддерживаю кандидатуру Елены Анатольевны. Не вижу никого другого на этой должности», – сказала Тарасова.

Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 82 года

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные