Татьяна Тарасова: «Чайковская – профессионал. Она может работать на любом месте, поэтому ее назначают главным тренером сборной России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Ранее исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) предложил назначить Чайковскую на вакантный пост.

«Чайковская – профессионал своего дела. Она человек, который может работать на любом месте, поэтому ее назначают.

Я полностью поддерживаю кандидатуру Елены Анатольевны. Не вижу никого другого на этой должности», – сказала Тарасова.

Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 82 года