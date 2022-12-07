Финал Гран-при среди юниоров. Мемола, Накамура, Йошиока, Катайсэ, Бруссард и Ямпольски представят короткие программы

8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине юниоры выступят с короткими программами.

по фигурному катанию

Турин, Италия

Юниоры

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

(Италия)

Лукас Бруссард (США)

Роберт Ямпольски (США)

Шунске Накамура (Япония)

(Япония)

Нозому Йошиока (Япония)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара