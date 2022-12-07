Финал Гран-при среди юниоров. Мемола, Накамура, Йошиока, Катайсэ, Бруссард и Ямпольски представят короткие программы
8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине юниоры выступят с короткими программами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Юниоры
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Участники
Николай Мемола (Италия)
Лукас Бруссард (США)
Роберт Ямпольски (США)
Шунске Накамура (Япония)
Такеру Амин Катайсэ (Япония)
Нозому Йошиока (Япония)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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