Финал Гран-при среди юниоров. Мемола, Накамура, Йошиока, Катайсэ, Бруссард и Ямпольски представят короткие программы

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8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине юниоры выступят с короткими программами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Юниоры

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

Николай Мемола (Италия)

Лукас Бруссард (США)

Роберт Ямпольски (США)

Шунске Накамура (Япония)

Такеру Амин Катайсэ (Япония)

Нозому Йошиока (Япония)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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